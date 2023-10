La chambre des merveilles ESPACE GEORGE SAND Chécy, 16 mai 2024, Chécy.

La chambre des merveilles Jeudi 16 mai 2024, 20h30 ESPACE GEORGE SAND 26 € /22 € / 20 € / 16 €

Louis, 13 ans, est dans le coma depuis qu’il s’est fait renverser par un camion. Effondrée, sa mère Thelma découvre qu’il avait caché sous son lit un journal intime dans lequel il compilait toutes ses « merveilles », ce qu’il rêvait d’accomplir dans la vie.

Thelma va l’utiliser pour essayer de réveiller Louis : elle va réaliser tous ses rêves pour lui et lui raconter chaque expérience.

De situations cocasses voire loufoques, en rencontres inattendues, Thelma va vivre des journées incroyables.

Ce spectacle nous remplit de joie et d’espoir.

Production : Atelier Théâtre Actuel

Adaptation scénique et mise en scène Jean-Philippe Daguerre

Avec

Théophile Baquet

Juliette Behar

Jean Aloïs Belbachir ou Raphaël Hidrot

Magali Genoud

Romain Lagarde

Marie-Christine Letort

« En adaptant le roman solaire de Julien Sandrel, Jean-Philippe Daguerre nous embarque dans un récit drôle et touchant où l’anecdote touche au fondamental. Il conduit avec vivacité cette épopée familiale, nous offrant une belle montée d’émotion et de bonheur au final. Il y a des pièces qui font du bien, celle-ci en est une. » Le Parisien

Tarifs

26 € /22 € / 20 € / 16 €

Buvette et petite restauration « Chez George »

Venez prendre le temps…

– De boire un verre ou de grignoter quelque chose en famille ou entre amis

– D’échanger avec les autres spectateurs, l’équipe de l’espace George Sand ou les artistes dans le hall de l’Espace George Sand.

Ouverture une heure avant et après chaque spectacle.

« Chez George » sera tenu en alternance par des associations caciennes :

Propositions de « dinette » ou assiettes gustatives différentes, compositions culinaires variant au gré des pro-duits de saison et de l’imagination des cuisiniers !

Uniquement sur réservation par courriel à chezgeorge@checy.fr ou au 02 38 46 88 60

N’oubliez pas que boissons et nourriture sont interdites dans la salle de spectacle.

Ou acheter son billet ?

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE

À partir du mercredi 23 août 2023

Sur le site de la ville www.checy.fr (sans frais en sus)

Sur les sites des partenaires billetterie

FRANCEBILLET.COM et TICKETMASTER.FR

À partir du mercredi 6 septembre 2023

À l’Espace George Sand aux horaires d’ouverture habituels

Le dimanche 10 septembre 2023

Sur le site de la fête des Associations de 10h à 15 h

POINTS DE VENTE

ACCUEIL DE L’ESPACE GEORGE SAND

Mercredi de 8h30 à 12h30

Jeudi de 13h30 à 18h30

Vendredi de 13h30 à 16h00

Et les soirs de spectacles à partir de 19h30

Tél. : 02.38.46.88.69 – billetterie@checy.fr

SITE INTERNET

www.checy.fr

RÉSEAU France BILLET : Fnac — Carrefour —Géant — Magasins U —Intermarché — www.fnac.com —

www.carrefour.fr — www.francebillet.com — 0 892 68 36 22 (0,34€/min)

RÉSEAU TICKETMASTER : Auchan — Cora —Cultura — E.Leclerc —www.ticketnet.fr —0 892 390 100 (0,34€/min) (dont Espace culturel Leclerc à Chécy)

Fermeture de l’Espace George Sand du 22 décembre 2023 au 7 janvier 2024 inclus.

MODES DE PAIEMENT

Espèces, chèque (à l’ordre de « régie service culturel Chécy ») et carte bancaire.

Les petits +

Sur présentation de votre carte d’adhérent à la saison culturelle de Chécy, vous bénéficiez d’un tarif réduit sur la saison culturelle de La Passerelle.

Ça marche aussi dans l’autre sens !

saison culturelle théâtre

© F. Toulet