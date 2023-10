Pomme ESPACE GEORGE SAND Chécy, 4 avril 2024, Chécy.

Pomme Jeudi 4 avril 2024, 20h30 ESPACE GEORGE SAND 32 € / 27 € / 24 € / 20 €

Consolation

Alors qu’elle remporte le prix de l’artiste féminine aux Victoires de la musique en février 2021, Pomme s’attèle à l’écriture des titres de l’album Consolation, qui succèdera ce 26 août 2022 à son deuxième al-bum Les Failles, paru en 2019, et acclamé depuis.

Attirée par l’électronique, Pomme se tourne vers l’artiste Flavien Berger pour l’accompagner dans cette voie encore inconnue. S’opère alors un « alignement des planètes » comme elle le dit, puisque Flavien Berger, de son côté, souhaitait se rapprocher de la folk, que la chanteuse maîtrise depuis ses deux pre-miers albums. Tous deux s’allient donc en novembre 2021 et enregistrent Consolation un mois durant.

Oscillant entre l’envie de parler de son enfance et des femmes qui l’inspirent, les deux sujets s’entremêlent logiquement dans cette nouvelle œuvre entièrement signée Claire Pommet, également productrice du disque. Écrit en France, au Québec ou encore en Ontario, Consolation sera d’abord pensé comme un album en piano-voix. S’ajouteront par la suite les teintes synthétiques et électroniques auxquelles aspiraient Pomme, qui confèrent au disque une maturité supérieure, traduisant l’ambition et le renouvellement de l’artiste, tout en conservant son identité propre.

Si Les Failles marquait assurément une forte émancipation de Pomme qui s’érigeait comme seule autrice et compositrice de son disque, Consolation s’impose comme une marche plus haute encore que franchit l’artiste et productrice, assurée et déterminée à prouver que ses ressources sont loin d’être épuisées. Œuvre au charme alambiqué, Consolation est une joie qui provient nécessairement d’une peine, et, de ses belles cendres, renaît Pomme.

Tarifs

38 € / 34 € / 30 € / 28 €

