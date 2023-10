Simone, le voyage du siècle ESPACE GEORGE SAND Chécy, 29 mars 2024, Chécy.

Simone, le voyage du siècle Vendredi 29 mars 2024, 20h30 ESPACE GEORGE SAND 17 € / 14 € / 12 € / 9 €

Le cinéma français est chiche en biopics d’hommes ou de femmes politiques. Simone Veil a désormais le sien, réalisé par Olivier Dahan, déjà auteur de Grace de Monaco et de La Môme. Simone, le voyage du siècle, en salle mercredi 12 octobre, est dans leur lignée : documenté, réaliste et romanesque.

De la petite enfance de Simone Veil, née Jacob, à sa mort en 2017, le film retrace la trajectoire exception-nelle de cette femme qui a su imposer ses vues, ses choix, sa vision d’une société libérale, humaniste, tolé-rante et ouverte aux évolutions sociétales.

Pour son troisième biopic, Olivier Dahan vise de nouveau juste, en se frottant à une figure politique majeure qui a traversé la crise des années 1930, la Seconde Guerre mondiale, la déportation, puis la renaissance de la France. L’écriture du film évite d’être uniquement chronologique, en faisant appel à un montage éclaté, où les combats de Simone Veil – pour la légalisation de l’IVG, mais aussi les conditions de vie des détenus ou la cons-truction européenne – sont exposés à la lumière de son passé.

Elsa Zylberstein, qui interprète Simone Veil de 1968 à 2006, est parfaite pour l’incarner dans la plénitude de sa vocation politique, avec un coup de chapeau au maquilleur pour façonner son visage vieillissant à l’écran. Re-becca Marder endosse le rôle pour la période 1941-1962, avec le dynamisme qui fera de Simone Veil, rescapée d’Auschwitz, une diplômée en droit, haute fonctionnaire puis ministre et première présidente du Parle-ment européen.

Olivier Dahan ne réalise pas une hagiographie, mais le portrait d’une femme traversée par l’histoire et dont le destin est la résultante.

Le film est programmé dans le cadre de Festiv’Elles, festival intercommunal de la métropole orléanaise dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes qui propose une programmation riche et variée mettant en avant des femmes engagées.

© Warner distribution