SIMONE, LE VOYAGE DU SIECLE ESPACE GEORGE SAND Checy, 29 mars 2024, Checy.

Le cinéma français est chiche en biopics d’hommes ou de femmes politiques. Simone Veil a désormais le sien, réalisé par Olivier Dahan, déjà auteur de Grace de Monaco et de La Môme. Simone, le voyage du siècle, est dans leur lignée : documenté, réaliste et romanesque.De la petite enfance de Simone Veil, née Jacob, à sa mort en 2017, le film retrace la trajectoire exceptionnelle de cette femme qui a su imposer ses vues, ses choix, sa vision d’une société libérale, humaniste, tolérante et ouverte aux évolutions sociétales.Elsa Zylberstein, qui interprète Simone Veil de 1968 à 2006, est parfaite pour l’incarner dans la plénitude de sa vocation politique, avec un coup de chapeau au maquilleur pour façonner son visage vieillissant à l’écran.Rebecca Marder endosse le rôle pour la période 1941-1962, avec le dynamisme qui fera de Simone Veil, rescapée d’Auschwitz, une diplômée en droit, haute fonctionnaire puis ministre et première présidente du Parlement européen.Olivier Dahan ne réalise pas une hagiographie, mais le portrait d’une femme traversée par l’histoire et dont le destin est la résultante.

Tarif : 4.00 – 7.00 euros.

Début : 2024-03-29 à 20:30

ESPACE GEORGE SAND 1, Place du Vieux Pavé 45430 Checy 45