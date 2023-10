The celtic social club ESPACE GEORGE SAND Chécy, 15 mars 2024, Chécy.

The celtic social club Vendredi 15 mars 2024, 20h30 ESPACE GEORGE SAND 17 € / 14 € / 12 € / 9 €

Concert de la Saint Patrick

Sacré parcours pour ce groupe qui ne devait être qu’un one-shot en création sur une petite scène du festival des Vieilles Charrues, en juillet 2014… L’énergie, l’envie et la fraîcheur auront donc été les plus forts pour cette réunion de baroudeurs, rassemblés autour d’un nom, The Celtic social club, et d’un programme artistique simple : faire avancer les musiques traditionnelles celtes (Bretagne, Irlande, Écosse, Asturies) en les frottant au rock, à la pop, au folk et au groove.

Découvert par l’emblématique Janice Long pour la BBC, les singles Home et Over the line sont ensuite régulièrement joués sur la BBC 2, plus grosse radio d’Europe. Le groupe obtient une pleine page d’interview dans la rubrique culture du Times, événement rare pour un groupe français en Angleterre, et fait la couverture de Rolling Stone magazine en France.

Le groupe poursuit le Dancing or dying tour, est de nouveau programmé au festival des Vieilles Charrues 9 ans après le premier passage, mais cette fois-ci sur la scène principale le 14 juillet 2023, et prépare un nouvel album avec son nouveau chanteur de Dublin, le jeune Taylor Byrne.

Les concerts s’enchaînent et prouvent que Manu Masko, Goulven Hamel, Ronan Le Bars, Pierre Stephan, Céline Rivaud, Mathieu Péqueriau et Richard Puaud ont de l’ambition à revendre et un redoutable engagement scénique pour faire valoir leur position de challenger !

Concert debout

Tarifs

17 € / 14 € / 12 € / 9 €

Buvette et petite restauration « Chez George »

Venez prendre le temps…

– De boire un verre ou de grignoter quelque chose en famille ou entre amis

– D’échanger avec les autres spectateurs, l’équipe de l’espace George Sand ou les artistes dans le hall de l’Espace George Sand.

Ouverture une heure avant et après chaque spectacle.

« Chez George » sera tenu en alternance par des associations caciennes :

Propositions de « dinette » ou assiettes gustatives différentes, compositions culinaires variant au gré des pro-duits de saison et de l’imagination des cuisiniers !

Uniquement sur réservation par courriel à chezgeorge@checy.fr ou au 02 38 46 88 60

N’oubliez pas que boissons et nourriture sont interdites dans la salle de spectacle.

Ou acheter son billet ?

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE

À partir du mercredi 23 août 2023

Sur le site de la ville www.checy.fr (sans frais en sus)

Sur les sites des partenaires billetterie

FRANCEBILLET.COM et TICKETMASTER.FR

À partir du mercredi 6 septembre 2023

À l’Espace George Sand aux horaires d’ouverture habituels

Le dimanche 10 septembre 2023

Sur le site de la fête des Associations de 10h à 15 h

POINTS DE VENTE

ACCUEIL DE L’ESPACE GEORGE SAND

Mercredi de 8h30 à 12h30

Jeudi de 13h30 à 18h30

Vendredi de 13h30 à 16h00

Et les soirs de spectacles à partir de 19h30

Tél. : 02.38.46.88.69 – billetterie@checy.fr

SITE INTERNET

www.checy.fr

RÉSEAU France BILLET : Fnac — Carrefour —Géant — Magasins U —Intermarché — www.fnac.com —

www.carrefour.fr — www.francebillet.com — 0 892 68 36 22 (0,34€/min)

RÉSEAU TICKETMASTER : Auchan — Cora —Cultura — E.Leclerc —www.ticketnet.fr —0 892 390 100 (0,34€/min) (dont Espace culturel Leclerc à Chécy)

Fermeture de l’Espace George Sand du 22 décembre 2023 au 7 janvier 2024 inclus.

MODES DE PAIEMENT

Espèces, chèque (à l’ordre de « régie service culturel Chécy ») et carte bancaire.

Les petits +

Sur présentation de votre carte d’adhérent à la saison culturelle de Chécy, vous bénéficiez d’un tarif réduit sur la saison culturelle de La Passerelle.

Ça marche aussi dans l’autre sens !

ESPACE GEORGE SAND 1 PLACE DU VIEUX PAVE 45430 CHECY Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.38.46.88.69 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@checy.fr »}] [{« link »: « mailto:chezgeorge@checy.fr »}, {« link »: « http://www.checy.fr »}, {« link »: « mailto:billetterie@checy.fr »}, {« link »: « https://web.digitick.com/index-css5-espacegeorgesand-pg1.html »}, {« link »: « http://www.fnac.com »}, {« link »: « http://www.carrefour.fr »}, {« link »: « http://www.francebillet.com »}, {« link »: « http://www.ticketnet.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T22:00:00+01:00

2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T22:00:00+01:00

saison culturelle musique celtique

© DR