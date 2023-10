Chante pour lui ESPACE GEORGE SAND Chécy, 13 mars 2024, Chécy.

Chante pour lui Mercredi 13 mars 2024, 20h30 ESPACE GEORGE SAND 5 €

Par la compagnie Naga Prod

Georgia Hadjab chante le poète Mahmoud Darwich, dans ce spectacle qui mêle poésie, chant, musique et vidéo autour d’une œuvre faite de contrastes entre la fragilité et la sensibilité hu-maine face à la violence du monde. L’univers de Darwich est vaste : sa façon de dénoncer, de parler du massacre, de l’occupation, de son exil, de sa quête d’identité perpétuelle, et à la fois cette façon de parler d’amour du temps, de contemplation, de la femme et de la féminité. Colère en tant que poète sur cette terre, force pour se battre mais aussi l’amour de la vie, la poésie de Darwish est très imagée et crée des paysages.

“Ami si le canari ne chante pas pour toi, Ne blâme nul autre que toi Ami, si le canari ne chante pas Chante pour lui, chante…” Mahmoud Darwich

Distribution

Georgia Hadjab : voix

Fred Ferrand : accordéon

Simon Couratier : saxophones, flûte, machines

Ale Vuillermin : création vidéo et lumières

Younes Bekraoui : ingénieur du son

Johanna Levy : chorégraphe, regard extérieur

Spectacle proposé par la bibliothèque de Chécy dans le cadre du printemps des poètes

Tarif unique

5 €

Ou acheter son billet ?

Réservations et billetterie à la bibliothèque : 02.38.46.60.51

ou bibliotheque@checy.fr

Buvette et petite restauration « Chez George »

Venez prendre le temps…

– De boire un verre ou de grignoter quelque chose en famille ou entre amis

– D’échanger avec les autres spectateurs, l’équipe de l’espace George Sand ou les artistes dans le hall de l’Espace George Sand.

Ouverture une heure avant et après chaque spectacle.

« Chez George » sera tenu en alternance par des associations caciennes :

Propositions de « dinette » ou assiettes gustatives différentes, compositions culinaires variant au gré des pro-duits de saison et de l’imagination des cuisiniers !

Uniquement sur réservation par courriel à chezgeorge@checy.fr ou au 02 38 46 88 60

N’oubliez pas que boissons et nourriture sont interdites dans la salle de spectacle.

ESPACE GEORGE SAND 1 PLACE DU VIEUX PAVE 45430 CHECY Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.38.46.60.51 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@checy.fr »}] [{« link »: « mailto:bibliotheque@checy.fr »}, {« link »: « mailto:chezgeorge@checy.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-13T20:30:00+01:00 – 2024-03-13T21:45:00+01:00

2024-03-13T20:30:00+01:00 – 2024-03-13T21:45:00+01:00

saison culturelle poésie

© M. Piedalu