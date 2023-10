Mary Candies ESPACE GEORGE SAND Chécy Catégories d’Évènement: Chécy

Loiret Mary Candies ESPACE GEORGE SAND Chécy, 9 mars 2024, Chécy. Mary Candies Samedi 9 mars 2024, 20h30 ESPACE GEORGE SAND 38 € / 31 € / 27 € / 28 € / 24 € / 22 € Une expérience spectaculaire et fluorescente Mary Candies, une fillette intrépide vient d’emménager dans une immense maison qui était jadis une confiserie devenue ensorcelée. Aidé d’un vieux grimoire doté de paroles, elle va tenter de faire revivre la confiserie. Tarifs CARRE OR : Tarif Adulte dès 13 ans : 38 € / Tarif Enfant : 31 €

CATEGORIE 1 : Tarif Adulte dès 13 ans : 31 € / Tarif Enfant : 27 €

CATEGORIE 2 : Tarif Adulte dès 13 ans : 28 € / Tarif Enfant : 24 €

Tarif PMR (avec fauteuil roulant) : 22 € Ou acheter son billet ? SITE INTERNET

www.billetweb.fr/mary-candies-orleans ESPACE GEORGE SAND 1 PLACE DU VIEUX PAVE 45430 CHECY Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.billetweb.fr/mary-candies-orleans »}] [{« link »: « http://www.billetweb.fr/mary-candies-orleans »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-09T20:30:00+01:00 – 2024-03-09T21:35:00+01:00

2024-03-09T20:30:00+01:00 – 2024-03-09T21:35:00+01:00

