Le retour du printemps ESPACE GEORGE SAND Chécy, 6 mars 2024, Chécy.

Le retour du printemps Mercredi 6 mars 2024, 11h00, 15h00 ESPACE GEORGE SAND 5 €

par la Barda Compagnie

Ça commence comme ça… C’est le retour du printemps, le spectateur s’installe dans le décor, regarde son voisin et assiste, dès le lever du soleil, à la rencontre entre un chien des villes et une grenouille des champs qui, au rythme effréné de leurs aventures, vont lui faire traverser les saisons.

Dans l’intimité de ce théâtre de poche, deux comédiennes incarnent les personnages avec beaucoup de sensibilité, d’humour et de poésie. Une mise en scène énergique et captivante, une scénographie aventureuse. Ce spectacle est une invitation à méditer joyeusement sur le cycle de la vie, l’amitié, la différence, une respiration !

Adaptation du livre jeunesse « Sam & Pam » de M. Willems et J.J. Muth (éditions Le Genévrier)

Jeu, musique (création originale), marionnettes : Anne Gourbault et Claire Moinet

Scénographie et mise en scène : Bruno Aucante, Anne Gourbault et Claire Moinet

Direction d’actrices et regard extérieur : Bruno Aucante

Création lumière : Sébastien Herouart

Création costumes : Giovanni Ortega

Régie : Bruno Aucante ou Sébastien Herouart

Spectacle proposé par la bibliothèque de Chécy

Tarif unique

5 €

Ou acheter son billet ?

Réservations et billetterie à la bibliothèque : 02.38.46.60.51

ou bibliotheque@checy.fr

ESPACE GEORGE SAND 1 PLACE DU VIEUX PAVE 45430 CHECY Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.38.46.60.51 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@checy.fr »}] [{« link »: « mailto:bibliotheque@checy.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-06T11:00:00+01:00 – 2024-03-06T11:50:00+01:00

2024-03-06T15:00:00+01:00 – 2024-03-06T15:50:00+01:00

saison culturelle THÉÂTRE D’OBJETS

© DR