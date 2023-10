Les Coquettes ESPACE GEORGE SAND Chécy, 23 février 2024, Chécy.

Les Coquettes Vendredi 23 février 2024, 20h30 ESPACE GEORGE SAND 32 € / 27 € / 24 € / 20 €

« Merci Francis ! »

Dans Merci Francis ! conçu comme un appel d’air ébouriffant, Les Coquettes tentent de répondre avec pertinence et bonne humeur à des questions cruciales, quotidiennes et politiques, à savoir « Qu’est-ce que ça fait de vieillir ? », « Pourquoi les frotteurs se frottent ? », « Qui est Francis ? », et nous montrent le chemin d’une sororité nouvelle, percutante, tendre, disruptive et divertissante.

Un grand bol d’air frais ! Un trio qui titille et torpille les idées reçues, un show ébouriffant qui fédère Télérama, le Monde et le Figaro, de jeunes femmes qui chantent charment et désarment !

Des rires, des moments de vie, des rires et de l’enthousiasme à gogo…

Les Coquettes sont de retour, et en grande forme

« Moderne. Culotté. Glamour. » Le Monde

« Elles enchantent le public » Elle

« Décapant, on aime beaucoup » Télérama

« Notre coup de cœur » Le Figaro

https://youtu.be/ufT8OxsVtf0

Distribution

Avec Lola Cès, Marie Facundo, Mélodie Molinaro

Auteur : Les Coquettes

Mise en scène : Nicolas Nebot

Production : Jean-Marc Dumontet Production

Tarifs

32 € / 27 € / 24 € / 20 €

Buvette et petite restauration « Chez George »

Venez prendre le temps…

– De boire un verre ou de grignoter quelque chose en famille ou entre amis

– D’échanger avec les autres spectateurs, l’équipe de l’espace George Sand ou les artistes dans le hall de l’Espace George Sand.

Ouverture une heure avant et après chaque spectacle.

« Chez George » sera tenu en alternance par des associations caciennes :

Propositions de « dinette » ou assiettes gustatives différentes, compositions culinaires variant au gré des pro-duits de saison et de l’imagination des cuisiniers !

Uniquement sur réservation par courriel à chezgeorge@checy.fr ou au 02 38 46 88 60

N’oubliez pas que boissons et nourriture sont interdites dans la salle de spectacle.

Ou acheter son billet ?

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE

À partir du mercredi 23 août 2023

Sur le site de la ville www.checy.fr (sans frais en sus)

Sur les sites des partenaires billetterie

FRANCEBILLET.COM et TICKETMASTER.FR

À partir du mercredi 6 septembre 2023

À l’Espace George Sand aux horaires d’ouverture habituels

Le dimanche 10 septembre 2023

Sur le site de la fête des Associations de 10h à 15 h

POINTS DE VENTE

ACCUEIL DE L’ESPACE GEORGE SAND

Mercredi de 8h30 à 12h30

Jeudi de 13h30 à 18h30

Vendredi de 13h30 à 16h00

Et les soirs de spectacles à partir de 19h30

Tél. : 02.38.46.88.69 – billetterie@checy.fr

SITE INTERNET

www.checy.fr

RÉSEAU France BILLET : Fnac — Carrefour —Géant — Magasins U —Intermarché — www.fnac.com —

www.carrefour.fr — www.francebillet.com — 0 892 68 36 22 (0,34€/min)

RÉSEAU TICKETMASTER : Auchan — Cora —Cultura — E.Leclerc —www.ticketnet.fr —0 892 390 100 (0,34€/min) (dont Espace culturel Leclerc à Chécy)

Fermeture de l’Espace George Sand du 22 décembre 2023 au 7 janvier 2024 inclus.

MODES DE PAIEMENT

Espèces, chèque (à l’ordre de « régie service culturel Chécy ») et carte bancaire.

Les petits +

Sur présentation de votre carte d’adhérent à la saison culturelle de Chécy, vous bénéficiez d’un tarif réduit sur la saison culturelle de La Passerelle.

Ça marche aussi dans l’autre sens !

ESPACE GEORGE SAND 1 PLACE DU VIEUX PAVE 45430 CHECY Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.38.46.88.69 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@checy.fr »}] [{« data »: {« author »: « Les Coquettes », « cache_age »: 86400, « description »: « –nCaptation ud83cudfa5: Roger Films nProduction : JMD Production », « type »: « video », « title »: « Le Frotteur – Extrait de notre nouveau spectacle « Merci Francis ! » », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/ufT8OxsVtf0/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=ufT8OxsVtf0 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCQi22I8g2lk4p-4gARHbhtQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/ufT8OxsVtf0 »}, {« link »: « mailto:chezgeorge@checy.fr »}, {« link »: « http://www.checy.fr »}, {« link »: « mailto:billetterie@checy.fr »}, {« link »: « https://web.digitick.com/index-css5-espacegeorgesand-pg1.html »}, {« link »: « http://www.fnac.com »}, {« link »: « http://www.carrefour.fr »}, {« link »: « http://www.francebillet.com »}, {« link »: « http://www.ticketnet.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-23T20:30:00+01:00 – 2024-02-23T22:00:00+01:00

2024-02-23T20:30:00+01:00 – 2024-02-23T22:00:00+01:00

saison culturelle chanson humoristique

© T. Braut