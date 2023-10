De Bacchus à Cupidon ESPACE GEORGE SAND Chécy, 8 février 2024, Chécy.

De Bacchus à Cupidon Jeudi 8 février 2024, 20h30 ESPACE GEORGE SAND 10 € / 6 € / 5 € / 4 €

Par la compagnie Clin d’œil

Nous sommes conviés dans un bar, comme celui de la Porte des Lilas, seul film dans lequel Brassens a joué, accompagné de sa guitare.

C’est autour d’un verre, que ce soir-là, les histoires de chacun se délestent de leur pudeur et se partagent…

Pourquoi ce soir-là ? Parce qu’un homme, que personne ne connaît, est entré se réfugier comme les autres.

De quoi, de qui ?

Il finira bien par se confier, lui aussi !

Dans ce cabaret-théâtre, Aurélie Audax mise sur le franc-parler et le plaisir simple pour nous offrir un moment en compagnie de Brassens, le sincère, l’authentique, l’insoumis, le fidèle…

Six comédiens, chanteurs, musiciens, déballent ces histoires peuplées de rois, de filles de joie, d’amis, de dieux, de papillons ou de camarde directement sorties de l’œuvre de Brassens.

Bonus

La salle de spectacle sera installée en mode cabaret avec guéridons, chaises et buvette pour être au plus proche de l’ambiance du bar, comme si vous y étiez…

Distribution

Montage et mise en scène : Aurélie Audax

Arrangements musicaux : David Sevestre

Scénographie : Nicolas Legris

Avec : Aurélie Audax, Gérard Audax, Clément Beauvoir, Étienne Luneau, David Sevestre (saxophone), Vincent Viala ou Jérôme Damien (Piano)

Tarifs

Buvette et petite restauration « Chez George »

Venez prendre le temps…

– De boire un verre ou de grignoter quelque chose en famille ou entre amis

– D’échanger avec les autres spectateurs, l’équipe de l’espace George Sand ou les artistes dans le hall de l’Espace George Sand.

Ouverture une heure avant et après chaque spectacle.

« Chez George » sera tenu en alternance par des associations caciennes :

Propositions de « dinette » ou assiettes gustatives différentes, compositions culinaires variant au gré des pro-duits de saison et de l’imagination des cuisiniers !

Uniquement sur réservation par courriel à chezgeorge@checy.fr ou au 02 38 46 88 60

N’oubliez pas que boissons et nourriture sont interdites dans la salle de spectacle.

Les petits +

Sur présentation de votre carte d’adhérent à la saison culturelle de Chécy, vous bénéficiez d’un tarif réduit sur la saison culturelle de La Passerelle.

Ça marche aussi dans l’autre sens !

