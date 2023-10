Joniece Jamisson & la chorale « Arc en ciel » ESPACE GEORGE SAND Chécy, 3 février 2024, Chécy.

Joniece Jamisson & la chorale « Arc en ciel » Samedi 3 février 2024, 20h30 ESPACE GEORGE SAND 10 € / 6 € / 5 € / 4 €

Originaire de Baltimore, Joniece Jamison est imprégnée dès sa naissance de la soul music et du blues noir américain. Comme beaucoup d’enfants noirs, elle pousse ses premières vocalises dans l’église de son quartier en compagnie de la chorale locale. C’est le déclic pour cette petite fille de cinq ans qui ressent que jamais son amour du chant ne se tarira, qui sait alors qu’elle sera chanteuse. Jeune fille, elle fréquente, outre son cursus à l’université de Washington, l’académie Mayland of Dramatic Art ou elle perfectionne ses dispositions naturelles.

C’est en 1980 qu’elle arrive en France pour accompagner Sylvie Vartan, rencontrée aux États-Unis. C’est le coup de foudre pour notre pays et le début d’une carrière impressionnante auprès des grands noms de la chanson française – Johnny Halliday, Charles Aznavour, Daniel Balavoine, Jean-Jacques Goldman, Florent Pagny, Michel Sardou… – et de la pop européenne – Eurythmics, Elton John… – D’une sensibilité extrême, d’une douceur infinie, cette petite fille de Baltimore aura marqué la chanson française de sa voix inimitable, et ce pour notre plus grand bonheur.

Depuis 1995 Joniece se consacre à sa passion de toujours, le chant gospel pour vivre un véritable retour à ses racines. Plus de 15 000 spectateurs ont pu l’applaudir à travers toute la France.

Le concert se déroulera en 3 parties :

Joniece chante seule accompagnée de son pianiste,

La chorale « Arc en ciel » dirigée par Stéphanie Katzman chef de chœur chantera 5 chants

Joniece Jamisson et la chorale « Arc en ciel » chantent ensemble 6 chants, dirigées par Serge Félix Tchicaya et Pascal Liberge au piano

Spectacle organisé par la chorale Arc-en-ciel en partenariat avec la ville de Chécy.

Tarifs

10 € / 6 € / 5 € / 4 €

Buvette et petite restauration « Chez George »

Venez prendre le temps…

– De boire un verre ou de grignoter quelque chose en famille ou entre amis

– D’échanger avec les autres spectateurs, l’équipe de l’espace George Sand ou les artistes dans le hall de l’Espace George Sand.

Ouverture une heure avant et après chaque spectacle.

« Chez George » sera tenu en alternance par des associations caciennes :

Propositions de « dinette » ou assiettes gustatives différentes, compositions culinaires variant au gré des pro-duits de saison et de l’imagination des cuisiniers !

Uniquement sur réservation par courriel à chezgeorge@checy.fr ou au 02 38 46 88 60

N’oubliez pas que boissons et nourriture sont interdites dans la salle de spectacle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-03T20:30:00+01:00 – 2024-02-03T22:30:00+01:00

saison culturelle gospel

