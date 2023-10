Tamia Ramos Sextet ESPACE GEORGE SAND Chécy, 28 janvier 2024, Chécy.

Tamia Ramos Sextet Dimanche 28 janvier 2024, 17h00 ESPACE GEORGE SAND 10 € / 6 € / 5 € / 4 €

À l’image des artistes issus des plus grandes familles de la musique brésilienne traditionnelle, la jeune chanteuse et percussionniste Tamia Ramos d’origine franco-brésilienne grandit dans une famille de musiciens virtuoses et mélomanes éclairés. Les musiques classiques, jazz et latines telles que la samba, le choro, la bossa-nova et la batucada enchantent son enfance dès son plus jeune âge. Impressionné par la qualité de son travail, son père et professeur, le compositeur et virtuose brésilien Toninho Ramos, décide de la soutenir dans son ascension artistique et de la promouvoir avec lui sur scène en tant qu’interprète officielle de ses compositions dès 14 ans. Tamia réalise ses premières auditions professionnelles en France, au Canada et au Brésil, qui lui valent d’être l’invitée d’artistes prestigieux et de scènes célèbres de l’underground de la musique brésilienne.

Révélateur d’une première nature profondément poète, le regard sensible et lucide de Tamia sur le monde constitue l’écrin de grâce d’une voix voluptueuse et subtilement éthérée.

Un Brésil habité de toutes ses mémoires rêve de liberté à travers cette nouvelle artiste sans frontières, symbole d’un futur aussi nostalgique qu’infiniment ouvert, riche en émotions et passionné.

Habituée à jouer en solo piano/voix jusqu’au trio en associant basse et batterie, Tamia Ramos s’entoure de ceux qu’elle sait capables de donner vie et relief à ses compositions et présente son répertoire en s’entourant pour la première fois d’une section cuivre de haute volée !

Tamia Ramos : composition, arrangements, voix, piano et percussion

David Sevestre : arrangements et saxophone

David Georgelet : batterie

David Hazak: basse

Stéphane Montigny : trombone

Jérome Germond : trompette

Invité : Alain Grange : violoncelle

Toninho Ramos : Composition

