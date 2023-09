Orchestre de la garde républicaine ESPACE GEORGE SAND Chécy Catégories d’Évènement: Chécy

Loiret Orchestre de la garde républicaine ESPACE GEORGE SAND Chécy, 10 décembre 2023, Chécy. Orchestre de la garde républicaine Dimanche 10 décembre, 17h00 ESPACE GEORGE SAND 24 € / 21 € Outre sa renommée nationale, l’orchestre de la Garde républicaine rencontre également un fort succès à l’international dès 1872 avec une première tournée aux États-Unis. Dès lors, d’autres séries de concerts à l’étranger confirmé le prestige de cet orchestre dans le reste du monde.

Dirigé depuis 1997 par le colonel François Boulanger et son adjoint le colonel Sébastien Billard, l’orchestre de la Garde républicaine peut se présenter sous différentes formations : orchestre d’harmonie, orchestre à cordes, orchestre symphonique, ensembles de musique de chambre. L’orchestre a aussi la capacité de se produire dans de très diverses occasions, allant des prestations officielles aux concerts s’insérant dans les saisons musicales des grandes salles ou des festivals.

L’orchestre de la Garde républicaine est en mesure d’interpréter tout le répertoire musical classique du XVIIe siècle à nos jours. Au cours de son existence, l’orchestre d’harmonie a eu l’honneur d’exécuter certaines œuvres de Camille Saint-Saëns ou encore de Maurice Ravel sous la baguette même de ces grands compositeurs. Florent Schmitt a même spécialement écrit pour cette formation Les Dionysiaques.

La discographie de cet orchestre ne cesse de s’allonger depuis le début du XXe siècle, date de ses premiers enregistrements, tous réalisés par les différents chefs qui se sont succédé à la tête de cette prestigieuse formation. L’orchestre de la Garde républicaine est membre de l’Aassociation française des orchestres (AFO). Concert organisé par l’école de musique de Chécy pour célébrer son quarantième anniversaire. Mentions obligatoires Ministère de l’Intérieur, Gendarmerie nationale, Garde Républicaine Tarifs 24 € / 21 € Buvette et petite restauration « Chez George » Venez prendre le temps…

– De boire un verre ou de grignoter quelque chose en famille ou entre amis

– D’échanger avec les autres spectateurs, l’équipe de l’espace George Sand ou les artistes dans le hall de l’Espace George Sand.

Ouverture une heure avant et après chaque spectacle.

« Chez George » sera tenu en alternance par des associations caciennes :

Propositions de « dinette » ou assiettes gustatives différentes, compositions culinaires variant au gré des pro-duits de saison et de l’imagination des cuisiniers !

Uniquement sur réservation par courriel à chezgeorge@checy.fr ou au 02 38 46 88 60 N’oubliez pas que boissons et nourriture sont interdites dans la salle de spectacle. Ou acheter son billet ? Réservation obligatoire auprès de l’école de musique :

02 38 91 41 90

ecoledemusiquedechecy@orange.fr

ecoledemusiquedechecy.e-monsite.com

Facebook : Ecole de musique de Chécy

ESPACE GEORGE SAND 1 PLACE DU VIEUX PAVE 45430 CHECY

2023-12-10T17:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:30:00+01:00

