Le rossignol et l’empereur de chine ESPACE GEORGE SAND Chécy, 3 décembre 2023, Chécy.

THÉÂTRE D’OMBRES & MUSIQUE

À PARTIR DE 6 ANS

Durée : 45 min

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 2023

Deux séances : 15h30 et 17h30 (jauge limitée)

CAT D

NUMEROTÉ

Le rossignol et l’empereur de chine

Théâtre d’ombres et musique par l’Ensemble La Rêveuse, Cie Jeux de Vilains

« Avec le vrai rossignol, on ne sait d’avance ce qui va venir, tandis qu’avec l’autre [le rossignol mécanique], tout est prévu. »

Le conte Le Rossignol et l’Empereur résume bien tout ce qui fait la beauté de la musique et du chant des oiseaux : ils restent insaisissables et à chaque instant renouvellent l’émerveillement.

Le Rossignol et l’Empereur de Chine, chinoiserie écrite par quelqu’un qui n’est jamais allé en Chine, offre de nombreux thèmes de réflexion et donne l’occasion de faire entendre des instruments disparus chers aux oiseleurs et aux amateurs d’oiseaux du XVIIIe siècle, les flageolets d’oiseaux. Ce conte apporte aussi un regard contemporain sur le rapport homme/animal, dans une époque où la biodiversité est mise à mal et où les oiseaux disparaissent peu à peu de notre paysage sonore.

Cécile Hurbault, mise en scène ombres chinoises et marionnettes

Florence Bolton, basse et pardessus de viole

Benjamin Perrot, théorbe et guitare baroque

Kôske Nozaki, flûtes et flageolets d’oiseaux

Florence Bolton et Benjamin Perrot, idée originale et conception musicale

Vincent Bouchot, compositeur et regard extérieur

Ludovic Meunier, scénographie

Musiques : Vincent Bouchot, Maurice Ravel, Jean-Baptiste Cappus, Jean-Baptiste de Bousset, Johannes Hiero-nimus Kapsperger

Production déléguée : La Rêveuse

Coproduction : Jeux de Vilains, Culture 70, ville d’Avoine/Cie du Petit Monde, ville de Beaugency.

Ce projet s’inscrit dans le dispositif « parcours de production solidaire » de la Région Centre-Val de Loire 2020-21 et bénéficie du soutien de la ville d’Orléans. Il est soutenu par le CNM-Centre National de la musique. Mé-cénat musical « Société générale » est mécène du projet La Musique des oiseaux en 2020-21. La DRAC Bour-gogne-Franche Comté a permis le financement de la commande à l’écriture musicale auprès de Vincent Bou-chot dans le cadre du Plan de relance 2021.

ESPACE GEORGE SAND 1 PLACE DU VIEUX PAVE 45430 CHECY Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire

