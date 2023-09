C’est décidé, je deviens une connasse ESPACE GEORGE SAND Chécy, 25 novembre 2023, Chécy.

C’est décidé, je deviens une connasse Samedi 25 novembre, 20h30 ESPACE GEORGE SAND 17 € / 14 € / 12 € / 9 €

Dolorès est coincée, distinguée et timide, mais aujourd’hui c’est décidé, elle veut devenir une connasse !

Elle compte bien entendu sur Alex, un ami bourreau des cœurs pour l’aider à devenir une parfaite femme imbuvable afin d’attirer l’attention de ces messieurs.

(ouverture des portes à 19h30)

https://youtu.be/mT3W31V4zfw

Tarifs

28 € – placement libre

Ou acheter son billet ?

SITE INTERNET

www.coeurdescene.fr

RÉSEAU France BILLET : Fnac — Carrefour —Géant — Magasins U —Intermarché — www.fnac.com —

www.carrefour.fr — www.francebillet.com — 0 892 68 36 22 (0,34€/min)

RÉSEAU TICKETMASTER : Auchan — Cora —Cultura — E.Leclerc —www.ticketnet.fr —0 892 390 100 (0,34€/min) (dont Espace culturel Leclerc à Chécy)

ESPACE GEORGE SAND 1 PLACE DU VIEUX PAVE 45430 CHECY Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.coeurdescene.fr »}] [{« data »: {« author »: « Heyliize », « cache_age »: 86400, « description »: « Bande annonce c’est du00e9cidu00e9 je deviens une connasse ! nComu00e9die mu00e9chamment dru00f4le d’Elise PONTI nAvec: Wenceslas Lifschutz Elise PONTInnContact programmation: piedplancheprod@gmail.com », « type »: « video », « title »: « Cu2019est deu0301cideu0301, je deviens une Connasse !-Bande d’annonce », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/mT3W31V4zfw/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=mT3W31V4zfw », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCHwe6UdvRH-mi5D8P-5DtqA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/mT3W31V4zfw »}, {« link »: « http://www.coeurdescene.fr »}, {« link »: « http://www.fnac.com »}, {« link »: « http://www.carrefour.fr »}, {« link »: « http://www.francebillet.com »}, {« link »: « http://www.ticketnet.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

concert comédie

© Coeur de scène