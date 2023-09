Bérénice ESPACE GEORGE SAND Chécy, 27 octobre 2023, Chécy.

Bérénice Vendredi 27 octobre, 20h30 ESPACE GEORGE SAND gratuit

L’être humain sème le chaos et mène des guerres, mais il rédige aussi des lois et des traités de paix. Lequel de ces deux versants de l’humanité encourage-t-on ? C’est la question que nous mettons au centre de notre adaptation. La langue de Racine et celle d’aujourd’hui se mêlent pour réfléchir encore, s’émouvoir, et parfois rire encore des questions intemporelles que pose la pièce : comment fait-on pour vivre et pour s’aimer quand le monde est ordonné par une logique de la séparation ? Quand les lois clivent-elles au lieu de rassembler ? Quand sont-elles dictées par la volonté de domination d’un empire hyperpuissant ?

Distribution

Adaptation et mise en scène : Anne-Gaëlle Jourdain

Assistante : Elisabeth Hölzle

Interprétation :

Titus : Stéphane Szestak

Bérénice : Anne-Gaëlle Jourdain

Antiochus : Grégoire Tachnakian

Phénice : Hortense Monsaingeon

Paulin : Nicolas Cartier

Technicienne : Emmanuelle Petit

Construction : Michel Mugnier

Un spectacle en création…

Accueillie en résidence à l’espace George Sand pour la dernière étape de création de la pièce, la compagnie Un temps propose une présentation de sortie de création dans un format qui sera défini pendant leur séjour. La metteuse en scène et les comédiens échangeront avec le public après la présentation lors d’un bord plateau. L’occasion pour chacun de s’interroger sur l’interprétation et d’adaptation du texte de Racine, sur le travail de la compagnie, sur la résonance très contemporaine de l’histoire de Bérénice.

Soutenu par la DRAC et le conseil régional Centre-Val de Loire, la mairie de La Châtre, le conseil départemental de l’Indre.

Partenaires : La Pratique – Vatan (36) ; Agglomération Montargoise des rives du Loing (45) ; Théâtre Maurice Sand – La Châtre (36) ; Théâtre Beaumarchais – Service culturel d’Amboise (37) ; ville de Chécy (45) ; Le Milieu – Sault (84) ; Le 7bis / Cie Jérôme Deschamps – Paris (75) ; Théâtre à durée indéterminée – Paris (75).

Buvette et petite restauration « Chez George »

Venez prendre le temps…

– De boire un verre ou de grignoter quelque chose en famille ou entre amis

– D’échanger avec les autres spectateurs, l’équipe de l’espace George Sand ou les artistes dans le hall de l’Espace George Sand.

Ouverture une heure avant et après chaque spectacle.

« Chez George » sera tenu en alternance par des associations caciennes :

Propositions de « dinette » ou assiettes gustatives différentes, compositions culinaires variant au gré des pro-duits de saison et de l’imagination des cuisiniers !

Uniquement sur réservation par courriel à chezgeorge@checy.fr ou au 02 38 46 88 60

N’oubliez pas que boissons et nourriture sont interdites dans la salle de spectacle.

ESPACE GEORGE SAND 1 PLACE DU VIEUX PAVE 45430 CHECY Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.38.46.88.69 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@checy.fr »}] [{« link »: « mailto:chezgeorge@checy.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T20:30:00+02:00 – 2023-10-27T22:00:00+02:00

2023-10-27T20:30:00+02:00 – 2023-10-27T22:00:00+02:00

saison culturelle théâtre

© DR