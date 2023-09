Nous y voilà ESPACE GEORGE SAND Chécy, 18 octobre 2023, Chécy.

Nous y voilà Mercredi 18 octobre, 20h30 ESPACE GEORGE SAND 32 € / 27 € / 24 € / 20 €

Philippe Torreton, Richard Kolinka et Aristide Rosier

Le comédien Philippe Torreton et le batteur emblématique du groupe Téléphone, Richard Kolinka, sont voisins. Tous deux ont tourné pendant le confinement de mars 2020 des vidéos dans leurs jardins respec-tifs, où ils mêlent leurs univers : le comédien récite des poèmes mis en musique par Richard Kolinka et le musicien Aristide Rosier. Ainsi est né le spectacle Nous y voilà !

Entre musiques électro et traditionnelles jouées par Richard Kolinka et Aristide Rosier, Philippe Torreton a souhaité réunir différents textes qui parlent de nature, d’écologie (Ronsard, Baudelaire, George Sand…) en les croisant avec des « écrits » d’Indiens d’Amérique du Nord qui savent que « l’homme blanc ne semble pas remarquer l’air qu’il respire ! ».

C’est l’occasion de s’apercevoir que ces thèmes abordés occupent les esprits de tout peuple, à n’importe quelle époque, et démontre une fois de plus, qu’il est essentiel que l’être humain prenne soin de la nature qui l’entoure.

Textes de Pierre de Ronsard, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, George Sand, Boris Vian, Jim Harrison, Sitting Bull, Philippe Torreton…

Tarifs

32 € / 27 € / 24 € / 20 €

Buvette et petite restauration « Chez George »

Venez prendre le temps…

– De boire un verre ou de grignoter quelque chose en famille ou entre amis

– D’échanger avec les autres spectateurs, l’équipe de l’espace George Sand ou les artistes dans le hall de l’Espace George Sand.

Ouverture une heure avant et après chaque spectacle.

« Chez George » sera tenu en alternance par des associations caciennes :

Propositions de « dinette » ou assiettes gustatives différentes, compositions culinaires variant au gré des pro-duits de saison et de l’imagination des cuisiniers !

Uniquement sur réservation par courriel à chezgeorge@checy.fr ou au 02 38 46 88 60

N’oubliez pas que boissons et nourriture sont interdites dans la salle de spectacle.

Ou acheter son billet ?

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE

À partir du mercredi 23 août 2023

Sur le site de la ville www.checy.fr (sans frais en sus)

Sur les sites des partenaires billetterie

FRANCEBILLET.COM et TICKETMASTER.FR

À partir du mercredi 6 septembre 2023

À l’Espace George Sand aux horaires d’ouverture habituels

Le dimanche 10 septembre 2023

Sur le site de la fête des Associations de 10h à 15 h

POINTS DE VENTE

ACCUEIL DE L’ESPACE GEORGE SAND

Mercredi de 8h30 à 12h30

Jeudi de 13h30 à 18h30

Vendredi de 13h30 à 16h00

Et les soirs de spectacles à partir de 19h30

Tél. : 02.38.46.88.69 – billetterie@checy.fr

SITE INTERNET

www.checy.fr

RÉSEAU France BILLET : Fnac — Carrefour —Géant — Magasins U —Intermarché — www.fnac.com —

www.carrefour.fr — www.francebillet.com — 0 892 68 36 22 (0,34€/min)

RÉSEAU TICKETMASTER : Auchan — Cora —Cultura — E.Leclerc —www.ticketnet.fr —0 892 390 100 (0,34€/min) (dont Espace culturel Leclerc à Chécy)

Fermeture de l’Espace George Sand du 22 décembre 2023 au 7 janvier 2024 inclus.

MODES DE PAIEMENT

Espèces, chèque (à l’ordre de « régie service culturel Chécy ») et carte bancaire.

Les petits +

Sur présentation de votre carte d’adhérent à la saison culturelle de Chécy, vous bénéficiez d’un tarif réduit sur la saison culturelle de La Passerelle.

Ça marche aussi dans l’autre sens !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

