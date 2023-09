Week-end de malades ESPACE GEORGE SAND Chécy, 15 octobre 2023, Chécy.

À l’origine de l’aventure : des amoureux du septième art qui se sont dit :

Et si on faisait un film ce week-end ?

18 éditions plus tard, l’envie est toujours là. Les réalisateurs, amateurs pour la plupart, se lanceront donc dans l’aventure dès le vendredi 13 octobre à 19h afin de vous livrer un film pour la projection du dimanche. D’année en année, de nouvelles équipes naissent et des anciennes restent, trop heureuses de renouveler l’aventure. La communauté des fans grandit et l’association Bord Cadre est submergée par les candidatures du monde entier.

Si vous avez compris que cette dernière phrase est une note d’humour, vous avez l’esprit Bord Cadre ; état d’esprit dans lequel vous allez être plongés, installés confortablement dans les beaux sièges rouges de l’espace George Sand.

Chaque court-métrage a son style, sa saveur, son ambiance. Vous allez donc voir une vingtaine de courts métrages qui auront en commun : une phrase, un objet, et un personnage. Les films que vous verrez sont inédits. Ils sont produits spontanément « avec une énergie débordante et une sincérité touchante », enfin…ça, c’est vous, spectateurs, qui le disent chaque année. On ne peut que rejoindre votre point de vue.

Événement convivial et décalé organisé par l’association Bord Cadre.

Buvette et petite restauration « Chez George »

Venez prendre le temps…

– De boire un verre ou de grignoter quelque chose en famille ou entre amis

– D’échanger avec les autres spectateurs, l’équipe de l’espace George Sand ou les artistes dans le hall de l’Espace George Sand.

Ouverture une heure avant et après chaque spectacle.

« Chez George » sera tenu en alternance par des associations caciennes :

Propositions de « dinette » ou assiettes gustatives différentes, compositions culinaires variant au gré des pro-duits de saison et de l’imagination des cuisiniers !

Uniquement sur réservation par courriel à chezgeorge@checy.fr ou au 02 38 46 88 60

N’oubliez pas que boissons et nourriture sont interdites dans la salle de spectacle.

ESPACE GEORGE SAND 1 PLACE DU VIEUX PAVE 45430 CHECY Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Bord cadre