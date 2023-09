Fête de la science à Chécy ESPACE GEORGE SAND Chécy, 6 octobre 2023, Chécy.

Fête de la science à Chécy 6 – 13 octobre ESPACE GEORGE SAND

Projection du film « Interstellar »

Vendredi 6 octobre – 20h

A partir de 10 ans – Durée : 2h49

Chef-d’œuvre de Christopher Nolan récompensé par l’Oscar des meilleurs effets visuels, Interstellar a été salué pour ses précisions scientifiques sur les voyages l’espace, sur sa représentation de la gravité et de son effet sur le temps. Des chercheurs ont même recommandé à ce qu’Interstellar soit montré et expliqué aux élèves.

Le film raconte les aventures d’un groupe d’explorateurs qui utilisent une faille récemment découverte dans l’espace-temps afin de repousser les limites humaines et partir à la conquête des distances astronomiques dans un voyage interstellaire.

Une occasion à ne pas manquer de venir le découvrir ou le revoir sur l’écran géant de l’espace George Sand !

Gratuit – sur réservation

https://youtu.be/HsPP6xSzQoE

Expositions

Du vendredi 6 au dimanche 15 octobre

Sur inscription pour les scolaires

Visite libre aux heures d’ouverture de l’Espace George Sand

4 expositions proposées par le Centre culturel scientifique et technique (CCSTI)

“Explorer l’univers »

Un parcours pour voyager de l’Antiquité à nos jours, de la Terre aux confins de l’Univers ; une exposition interactive accessible dès 12 ans.

“Question d’espace »

Aller dans l’espace, ce rêve a fasciné les hommes et les femmes depuis longtemps avant de devenir réalité ; une exposition interactive développée avec le Centre d’études spatiales (Cnes) pour découvrir le spatial, expérimenter le vol en impesanteur ou la mise sur orbite d’un satellite.

“Lumière sur la couleur »

De la lumière naît la couleur et pourquoi dans la pénombre tout nous semble gris plus ou moins foncé ?

« La nuit tous les chats sont gris », expression populaire qui reflète l’impossibilité à distinguer les couleurs par faible luminosité. Ce phénomène est dû à la différence de sensibilité de deux types de cellules de la rétine : les cônes et les bâtonnets.

“Couleurs – bestiaire »

Dix questions simples qui s’adressent à tous, petits et grands. Une exposition pour s’étonner et mieux comprendre le monde où nous vivons.

Atelier robotique

Dimanche 8 octobre : 10h à 12h et 14h30 à 16h30

Par l’association Decanum, pour les enfants (à partir de 7 ans) et les parents

Sur inscription uniquement (voir site de la ville ou sur le site officiel de la Fête de la Science)

L’atelier robotique est un moment ludique où parents et enfants ont la possibilité de découvrir l’ensemble des outils de programmation. La séance proposée permet d’explorer le concours international de robotique de la First Lego League. À travers cette expérience ludique et guidée, parents et enfants auront à programmer un petit robot afin de remplir différentes missions.

Du lundi 9 au dimanche 13 octobre :

atelier robotique pour les scolaires

Sur inscription uniquement

Du 6 au 16 octobre, sélection d’ouvrages

La bibliothèque vous proposera une sélection de documents, en partenariat avec la médiathèque départementale du Loiret.

En savoir plus :

https://www.fetedelascience.fr/

