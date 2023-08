Quelle santé !… ESPACE GEORGE SAND Chécy, 30 septembre 2023, Chécy.

Quelle santé !… 30 septembre et 1 octobre ESPACE GEORGE SAND 10 €, 6 €, 5 €, 4 €

À Chicago, on ne connaît que trop Ma Grafton, la mère fracassante des terribles frères Grafton. En liberté, c’est une calamité ; en prison c’est un ouragan de truculence et de jovialité. Comme ses compagnes de cellule ne sont pas tristes non plus, pour l’administration du pénitencier, c’est carrément la galère ! On l’aura compris, si l’une des grandes originalités de cette comédie est d’avoir pour décor la cellule du pénitencier féminin américain, la pièce pour autant n’engendre pas la mélancolie ! Personnages hauts en couleur, dialogues percutants, situations cocasses et rebondissements multiples en font un cocktail revigorant et joyeusement explosif. Le sujet aurait pu être grave. Et tendre. Il l’est d’ailleurs : l’émotion affleure en permanence derrière le fou rire et l’entrain cataclysmique. Ma Grafton dans ses œuvres, c’est irrésistible de drôlerie ! Gloria, Rosy et Marilyn d’abord perplexes, voire hostiles, bientôt lui emboîteront joyeusement le pas. Guilmore, le journaliste, apprendra à regarder au-delà des apparences. Le directeur et la surveillante-chef finiront, eux, par s’humaniser et repenser leur vie. Bref, tout finira bien dans un dernier éclat de rire, mais quelques questions, chemin faisant, auront été posées.

Mise en scène : Barbara Baralle & Ludovic Lamy

Interprétée par : Karine Montier, Sylvie Vallée, Maïté Delorme, Maëlle Robinet, Agnès Rozier ou Isabelle Chézière, François Collin, Marc Delorme

Bulle :

Habituée des salles combles à l’espace George Sand, La Mascarade revient pour présenter son dernier spectacle riche en émotions et faisant la part belle aux fous rires !

Spectacle organisé par La Mascarade en partenariat avec la Ville de Chécy.

© La Mascarade