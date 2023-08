Ceux qui marchent debout ESPACE GEORGE SAND Chécy, 22 septembre 2023, Chécy.

Ceux qui marchent debout Vendredi 22 septembre, 19h30 ESPACE GEORGE SAND GRATUIT SUR RÉSERVATION

Présentation de la saison culturelle + concert

Plus d’un quart de siècle qu’ils écument les routes, qu’ils explorent ce que la musique a de plus addictif et énergique, avec cette envie d’offrir des exaltations sonores acoustiques sans apparat électronique inutile. Un art de l’âme et une certaine joie de vivre, sans fioriture, Ceux qui marchent debout ne sont pas prêts de mettre genoux à terre. Après avoir partagé la scène avec Fred Wesley et Maceo Parker, mis en musique un générique pour un Klapisch, ainsi que plus de 1 500 concerts dans plus de 40 pays, le rythme ne fait que s’accélérer avec leur dernier album. CQMD délivre une nouvelle sélection de chansons et morceaux instrumentaux supra-dynamiques rapportés dans les valises d’un voyage à la Nouvelle-Orléans et en Louisiane. Mélange de groove syncopé, d’influences soul, funk et afro, le ton est fixé dès les premières notes ! Le pied tape spontanément, la tête balance mécaniquement, des fourmis vous montent dans les jambes, votre corps de vous répond plus… Bienvenue dans la transe funky !

https://youtu.be/RY5s_7me7KI?t=338

Benoît Gaudiche – Trompette

Sylvain « Bart » Lacombe – Trombone

Arnaud Fioravanti – Saxophone Ténor

Julien Petit – Sousaphone

Clark – Banjo

Fabrice Lerigab – Caisse claire

Boris de Loeper – Grosse caisse

CONCERT DEBOUT

Tarif

Gratuit sur réservation

• Réservation conseillée ou sur place le soir du concert

dans la limite des places disponibles

OUVERTURE DES RÉSERVATIONS

À partir du mercredi 23 août 2023

Sur le site de la ville www.checy.fr (sans frais en sus)

À partir du mercredi 6 septembre 2023

À l’Espace George Sand aux horaires d’ouverture habituels

Le dimanche 10 septembre 2023

Sur le site de la fête des Associations de 10h à 15 h

ACCUEIL DE L’ESPACE GEORGE SAND

Mercredi de 8h30 à 12h30

Jeudi de 13h30 à 18h30

Vendredi de 13h30 à 16h00

Et les soirs de spectacles à partir de 19h30

Tél. : 02.38.46.88.69 – billetterie@checy.fr

SITE INTERNET

www.checy.fr

concert saison culturelle

© Ceux qui marchent debout – DR