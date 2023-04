Archives et littérature Espace George Sand Chécy Catégories d’Évènement: Chécy

Archives et littérature Espace George Sand, 16 mai 2023, Chécy. Archives et littérature Mardi 16 mai, 18h00 Espace George Sand Tout public Dans le cadre de la résidence d’écriture d’Emilie Riger aux Archives départementales du Loiret, trois classes de 4e du collège Pierre Mendès-France de Chécy ont participé à un projet mêlant archives et littérature, inspiré par Au bonheur des dames de Zola. Venez découvrir les objectifs et résultats de cette expérience, et entendre des textes produits par les élèves ! Espace George Sand 1 Av. d’Ilvesheim, 45430 Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238468860 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

