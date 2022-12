Concert de l’orchestre Opus 45 Espace George Sand Chécy Catégories d’évènement: Chécy

Concert de l’orchestre Opus 45 Espace George Sand, 9 janvier 2023, Chécy. Concert de l’orchestre Opus 45 9 et 11 janvier 2023 Espace George Sand

Adultes: 10 € – de 16 ans 5 € – de 10 ans gratuit

L’orchestre Opus 45 se produit en concert avec la participation d’un choeur d’enfants. handicap moteur mi Espace George Sand 1 Place Vieux Pavé 45430 Chécy Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire Au programme :Schubert, Mendelssohn, Camille Saint-Saëns , la création d’une oeuvre de Serge Ceccaldi avec les élèves de 2 classes de CM2 d’Orléans, musique de films et jazz.

