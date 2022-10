Coding goûter Espace George Sand, 16 octobre 2022, Chécy.

Coding goûter Dimanche 16 octobre, 14h00 Espace George Sand

Découverte ludique de la programmation

Espace George Sand 1 place du vieux pavé Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire

Un coding goûter est moment ludique où parents et enfants ont la possibilité de découvrir ensemble des outils de programmation. La séance proposée permet d’explorer le concours international de robotique de la First Lego League. Ce concours (présent dans 110 pays) a pour objectif de favoriser l’inspiration pour les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques. A travers cette expérience ludique et guidée, parents et enfants auront à programmer un petit robot afin de remplir différentes missions.

Un goûter convivial sera ensuite l’occasion d’échanger et de partager sur les impressions suscitées par cette expérience.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-16T14:00:00+02:00

2022-10-16T17:30:00+02:00

Tous droits réservés