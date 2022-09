Week-end de malades #17 Espace George Sand Chécy Catégories d’évènement: Chécy

Projection de courts-métrages réalisés en un week-end Espace George Sand 1 Place Vieux Pavé 45430 Chécy Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://bordcadre.wixsite.com/accueil/wkm »}, {« link »: « mailto:bord.cadre@gmail.com »}] Ils ont réuni leur pote, leurs enfants et tourner dans la maison de Tata Jacqueline…

Certains n’ont pas dormi ou très peu. Ils ont parfois annoncé que ce week-end de malades était trop physique pour eux mais pourtant, ils sont revenus l’année suivante pour retourner un nouveau film à partir de 3 contraintes imposés : une phrase, un objet et un personnage.

En 4 minutes de film, il y a souvent beaucoup de rire, de poésie, de créativité mais surtout de cinéma. Car oui, c’est un vrai moment de cinéma que l’on vit chaque année et ce grâce à la complicité de la municipalité qui a décidé depuis quelques années, pour notre plus grand bonheur, d’ancrer ce rendez-vous dans la programmation culturelle de la ville. Réalisateurs novices ou expérimentés, jeunes ou moins jeunes, l’événement est ouvert à tous. Spectateurs, laissez-vous surprendre par ce moment unique, convivial et décalé. Inscriptions et renseignements :

https://bordcadre.wixsite.com/accueil/wkm bord.cadre@gmail.com

06 50 18 74 71

