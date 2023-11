Ma vie de cirque (Compagnie Poudre d’Escampette) à Talant Espace George Brassens – Salle Gabin Talant Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Talant Ma vie de cirque (Compagnie Poudre d’Escampette) à Talant Espace George Brassens – Salle Gabin Talant, 27 janvier 2024, Talant. Talant,Côte-d’Or .

2024-01-27 fin : 2024-01-27 . EUR.

Espace George Brassens – Salle Gabin

Talant 21240 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-11-06 par COORDINATION CÔTE-D’OR Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Talant Autres Lieu Espace George Brassens - Salle Gabin Adresse Espace George Brassens - Salle Gabin Ville Talant Departement Côte-d'Or Lieu Ville Espace George Brassens - Salle Gabin Talant latitude longitude 47.33601;5.0047

Espace George Brassens - Salle Gabin Talant Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talant/