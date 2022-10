Atelier « Faire soi-même » – Samedi 8 octobre Espace Gauguin Balma Catégories d’évènement: Balma

Haute-Garonne

Atelier « Faire soi-même » – Samedi 8 octobre Espace Gauguin, 8 octobre 2022, Balma. Atelier « Faire soi-même » – Samedi 8 octobre Samedi 8 octobre, 14h30 Espace Gauguin

Organisation de la cuisine et marmite norvégienne : pour une cuisine simple, écolo et économique Espace Gauguin Allée Paul Gauguin, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie Les ateliers « faire soi-même » (vers le zéro déchet) sont des lieux conviviaux d’échanges et de pratiques.

Faites-le vous-même : c’est simple et gratifiant, ça allège votre budget, vos poubelles sont moins lourdes et la planète vous dira merci !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-08T14:30:00+02:00

2022-10-08T16:00:00+02:00

