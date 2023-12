Concert du Nouvel An Espace Gartempe montmorillon Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Début : 2024-01-14 16:00:00

fin : 2024-01-14 18:00:00 Concert de l’orchestre symphonique du Poitou.

L’orchestre symphonique du Poitou vous présente son traditionnel concert du nouvel an. .

Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

