Les Rencontres d’Artistes Espace Gartempe Montmorillon, 30 mars 2024, Montmorillon.

Les Rencontres d’Artistes 30 mars – 1 avril 2024 Espace Gartempe Tout public / accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T10:00:00+01:00 – 2024-03-30T12:00:00+01:00

Fin : 2024-04-01T14:00:00+02:00 – 2024-04-01T17:00:00+02:00

Les Rencontres d’Artistes visent à favoriser la pratique artistique par un accès gratuit et un échange privilégié notamment avec avec le public scolaire ainsi qu’à fédérer et valoriser le réseau des artistes locaux.

Cette année, la matière est à l’honneur. L’invité d’honneur, Philippe Métivier, se plaît à travailler le métal et à en éprouver les propriétés et les limites. Physiquement confronté à un matériau qui lui résiste, il forge, soude, découpe, assemble… car il s’agit pour lui de donner du sens, de traduire en une image forte la réalité complexe de notre monde. Ses oeuvres racontent, elles sont parfois symboliques, métaphoriques, engagées, toujours politiques.

« Matière(s) en question », c’est le clin d’oeil auquel certains exposants s’attacheront. Que la matière soit picturale, sculpturale ou autre, elle incarne une approche réflexive sur elle-même ou sur le monde.

Journée spéciale scolaire le vendredi 29 mars 2024.

Espace Gartempe Espace Gartempe montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 69 01 »}]