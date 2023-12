Cavalcade en Cocazie Espace Gartempe Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Vienne Cavalcade en Cocazie Espace Gartempe Montmorillon, 19 janvier 2024, Montmorillon. Cavalcade en Cocazie Vendredi 19 janvier 2024, 16h00 Espace Gartempe Spectacle réservé aux scolaires Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Retrouvez le personnage imaginaire de Frédéric Jouhannet, homme de plusieurs folklores, répondant au nom mystérieux de Rédèr Nouhaj. Il sera accompagné de violons, d'une grosse caisse, d'un pédalier d'accordéon basse et d'autres objets sonores. Espace Gartempe Espace Gartempe montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

