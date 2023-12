Cérémonie des voeux à la population Espace Gartempe Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Vienne Cérémonie des voeux à la population Espace Gartempe Montmorillon, 17 janvier 2024, Montmorillon. Cérémonie des voeux à la population Mercredi 17 janvier 2024, 18h30 Espace Gartempe Ouvert à tous Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2024-01-17T18:30:00+01:00 – 2024-01-17T23:00:00+01:00 Bernard Blanchet, maire de Montmorillon et vice-président de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ainsi que toute l’équipe municipale de Montmorillon ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie des voeux à la population

Apéritif dînatoire offert par la municipalité.

