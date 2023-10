Lumières Espace Gartempe Montmorillon, 17 décembre 2023, Montmorillon.

Lumières Dimanche 17 décembre, 20h00 Espace Gartempe 20€ / 10€ pour les +18 ans

Les chants de Noël « Lumières », un concert produit par Figaro si Figaro la et interprété par l’ensemble vocal de Septentrion, accompagné des chœurs de Montmorillon, Poitiers et Bellac. Au programme, des chants populaires de Noël et bien plus ! Le tout placé sous la direction du chef Rémi Aguirre Zubiri qui est également chef assistant des chœurs de l’Orchestre de Paris.

Espace Gartempe Espace Gartempe montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T20:00:00+01:00 – 2023-12-17T21:00:00+01:00

concert Noël