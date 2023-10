À la recherche du clavier perdu Espace Gartempe Montmorillon, 12 novembre 2023, Montmorillon.

À la recherche du clavier perdu Dimanche 12 novembre, 16h00 Espace Gartempe 20€ / 10€ pour les -18 ans

Claudio Chaiquin, pianiste franco-argentin interprète les œuvres de compositeurs tels que Frescobaldi, Menotti, Franz Liszt et Robert Schumann. Il a joué en France, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique et évidemment en Argentine. Durant « À la recherche du clavier perdu », vous serez bercés par des musiques du 16e au 20e siècles sur des notes douces et élégantes.

Espace Gartempe 16 boulevard du terrier blanc 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T16:00:00+01:00 – 2023-11-12T17:00:00+01:00

2023-11-12T16:00:00+01:00 – 2023-11-12T17:00:00+01:00

musique classique