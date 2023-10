Novembre Orange Espace Gartempe Montmorillon, 8 novembre 2023, Montmorillon.

Novembre Orange 8 – 21 novembre Espace Gartempe Gratuit ouvert à tous

Depuis 2014, la couleur officielle de cette campagne est la couleur orange, qui symbolise un avenir meilleur et un monde plus juste, sans violence à l’encontre des femmes et des filles. Ce mois de mobilisation, a pour objectif d’inviter les actrices et acteurs de la société civile à se mobiliser dans des actions de sensibilisation, de créer un espace de discussion autour des enjeux et des solutions face aux violences. La municipalité est soucieuse de ce problème de société et est engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, et plus particulièrement les violences conjugales.

Jeudi 9 novembre : Ciné-débat (20h – Cinéma le majestic)

Du 6 au 15 novembre – Exposition « Une femme sur trois, les violences faites aux femmes » (médiathèque prosper mérimée)

Mercredis 8 et 15 novembre : découverte d’outils d’aide et de protection pour les femmes victimes de violences (médiathèque prosper mérimée)

Jeudi 16 novembre : initiation au self-défense (17h30 à 19h – Dojo St Nicolas)

Mardi 21 novembre : Forum Orange (15h30-18h) et Rencontres Croisées (18h) – Espace Gartempe

Espace Gartempe 16 boulevard du terrier blanc 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T16:00:00+01:00 – 2023-11-08T17:00:00+01:00

2023-11-21T15:30:00+01:00 – 2023-11-21T18:00:00+01:00

solidarité sensibilité

Ville de Montmorillon