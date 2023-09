SOUAD MASSI en concert Espace Gartempe Montmorillon, 12 octobre 2023, Montmorillon.

SOUAD MASSI en concert Jeudi 12 octobre, 21h00 Espace Gartempe tarif plein : 15 euros – Tarif réduit : 10 euros (moins de 16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents MJC)

SOUAD MASSI EN CONCERT à Montmorillon

Sequana est le dixième album de Souad Massi, chanteuse, auteure et compositrice d’origine algérienne. Habituellement reconnue pour sa musique folk et chaâbi, sa palette de couleurs sonores s’élargit vers le Sahel, les Caraïbes, le Brésil, parfois le rock. Souad a totalement renouvelé l’équipe qui l’accompagne, ouvrant ainsi un nouveau chapitre à une carrière commencée dans les années 1990 et marqué par un départ de l’Algérie pour la France. Elle s’envole ici à la recherche du soleil de son enfance, « de la lumière et de la douceur », tout en traquant la cruauté qui pousse les dictateurs à couper les mains du poète. Epaulée par Justin Adams (Rachid Taha, Tinariwen, Robert Plant…) à la production, accompagnée ici et là par Piers Faccini ou Naissam Jalal, Souad Massi creuse son sillon de femme engagée, émancipée, une femme de son temps qui chante ses combats comme jamais.

Equipe artistique: Souad Massi (voix, guitare), Malik Kerrouche (guitare), Guy Nsangue (basse), Maamoun Dehane (batterie), Rabah Khalfa (derbouka), Mokrane Adlani (violon).

Production : caramba: culture live

Espace Gartempe 16 boulevard du terrier blanc 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 04 88 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/maison-des-jeunes-et-de-la-culture-claude-nougaro/evenements/souad-massi-en-concert-a-montmorillon »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T21:00:00+02:00 – 2023-10-12T22:30:00+02:00

