Concert Les Heures Vagabondes de la Vienne – Mentissa Espace Gartempe Montmorillon, 15 juillet 2023, Montmorillon.

Concert Les Heures Vagabondes de la Vienne – Mentissa Samedi 15 juillet, 21h00 Espace Gartempe Tout public, concert gratuit

Finaliste de the Voice France 2021, Mentissa est très rapidement parvenue à conquérir les Français en se faisant une place au Top singles grâce au succès phénoménal du titre « Et Bam » écrit et composé par Vianney.

Accès sur site à partir de 18h30.

Espace Gartempe 16 boulevard du terrier blanc 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T21:00:00+02:00 – 2023-07-15T23:00:00+02:00

2023-07-15T21:00:00+02:00 – 2023-07-15T23:00:00+02:00

concert Montmorillon

La Nouvelle République