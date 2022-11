Spectacle “Burlesk O Jazz” Espace Gartempe Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

Spectacle “Burlesk O Jazz” Espace Gartempe, 7 décembre 2022, Montmorillon. Spectacle “Burlesk O Jazz” Mercredi 7 décembre, 14h30 Espace Gartempe

À partir de 72 ans, sur inscription obligatoire au 05 49 91 05 00 jusqu’au 21 novembre.

Musique de cinéma, jazz, effeuillage burlesque, magie et jeux musicaux vous attendent ! Offert par la Ville et le CCAS de Montmorillon. Spectacle pour les Aînés. Espace Gartempe 16 boulevard du terrier blanc 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

