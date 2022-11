Téléthon Espace Gartempe Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

Tous les ans, le Téléthon rassemble 4 millions de participants. Environ 270 000 bénévoles sont mobilisés pour cette grande fête de la solidarité, et des milliers d’animations sont organisées. Espace Gartempe 16 boulevard du terrier blanc 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine Chaque année, le Téléthon rassemble 4 millions de participants. Près de 270 000 bénévoles sont mobilisés à l’occasion de cette grande fête de la solidarité, et des milliers d’animations sont organisées en France, et à l’étranger. Avec un but : poursuivre le combat, et collecter des fonds au profit de la recherche et de la lutte contre les maladies rares. La ville de Montmorillon se mobilise aux côtés de l’AFMTéléthon, nous comptons sur vous !

