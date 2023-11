Loto 25 Novembre 2023 Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne Gagnac-sur-Garonne Catégories d’Évènement: Gagnac-sur-Garonne

Haute-Garonne Loto 25 Novembre 2023 Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne Gagnac-sur-Garonne, 25 novembre 2023, Gagnac-sur-Garonne. Loto 25 Novembre 2023 Samedi 25 novembre, 19h00 Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne Loto des écoles Organisé par l’Association des Parents d’élèves de l’école élémentaire Jean de Cruzel, au profit de la coopérative scolaire Ouverture des portes à partir de 19H30.

4 € le carton

12 € les 4 cartons

20 € les 8 cartons

15 € la planche de 6 Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne 13 rue de Pessoles 31150 Gagnac-sur-Garonne Gagnac-sur-Garonne 31150 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T19:00:00+01:00 – 2023-11-25T20:00:00+01:00

