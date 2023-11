Cet évènement est passé 11 novembre Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne Gagnac-sur-Garonne Catégories d’Évènement: Gagnac-sur-Garonne

11 novembre Samedi 11 novembre, 10h00 Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne COMMEMORATION DE L'ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 Samedi 11 novembre 2023, les villes de Gagnac-sur-Garonne et Fenouillet, ainsi que les Anciens Combattants de Gagnac-sur Garonne et Fenouillet organisent la cérémonie commémorative de l'armistice du 11 novembre 1918 qui a marqué la fin de la Première Guerre mondiale.

Cette cérémonie rendra hommage à tous les combattants, à toutes les victimes, civiles ou militaires, de ce conflit.

La cérémonie débutera à 10 heures aux Monuments aux Morts de Gagnac avec un dépôt de gerbes.

Elle se poursuivra ensuite à Fenouillet avec une messe à 11h suivie d'un dépôt de gerbes aux Monuments aux Morts à 12 heures

