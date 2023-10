Atelier Théâtre et Écriture Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne Gagnac-sur-Garonne Catégories d’Évènement: Gagnac-sur-Garonne

Pour les plus de 65 ans, venez partager votre expérience à partir du jeudi 19 octobre.

La compagnie Qu’est-ce qu’on fout là est une jeune compagnie théâtrale toulousaine qui questionne le rapport au quotidien et le désir de trouver une place dans la société, dans ce monde et sur la scène.

L’objectif de cet atelier est de créer une nouvelle forme théâtrale à partir de l’expérience des seniors afin d’aborder la question « c’est quoi vieillir » ?

Le programme comprend 3 séances de 2 heures :

> la première sera consacrée à des exercices d’écritures partant des expériences de chacun ;

> la deuxième sera consacrée à des exercices théâtraux d’improvisation à partir des écrits précédents

> la troisième sera à définir en fonction des volontés de chacun et en vue de la représentation finale prévue en février.

Pensez à vous inscrire auprès du CCAS au 05 62 22 93 50 ou ccas.mairie@gagnac-sur-garonne.fr

