Vide ta Chambre

L'association des parents d'élèves de Gagnac-sur-Garonne organise un vide ta chambre le dimanche 15 octobre 2023, à partir de 10h00 à l'Espace Garonne.

L’Association des parents d’élèves vous attend nombreux pour donner une seconde vie à vos jeux, jouets ou vêtements, renouveler la garde- robe ou les jouets de vos enfants dans un esprit de consommation responsable, ou simplement pour passer un moment convivial autour de la buvette.

Si vous souhaitez être exposant, vous êtes invités à déposer le formulaire d’inscription (à récupérer ci-dessous ou via le QR code ci-contre), avant le 7 octobre, dans la boîte prévue à cet effet au Centre d’Animation pour les paiements par chèque, ou par mail à parents.eleves.gagnac@gmail.com pour les paiements par virement bancaire.

Si vous ne souhaitez pas exposer mais que vous avez 1 ou 2 jouets ou vêtements en bon état, vous pouvez aussi en faire don à l’association. Une collecte sera mise en place jusqu’au 10/10/2023 à 18h30 au Centre et des membres de l’APE vous retrouveront sur la place de la mairie, face à l’école le 11/10/2023 à 8h30 pour les derniers dons. Les bénéfices de la vente serviront au financement des différents projets mis en place cette année par l’APE. Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne 13 rue de Pessoles 31150 Gagnac-sur-Garonne Gagnac-sur-Garonne 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:parents.eleves.gagnac@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

