L'Enharmonie concert de musique classique Haydn Dimanche 11 décembre, 16h00 Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne Événement à Gagnac Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne 13 rue de Pessoles 31150 Gagnac-sur-Garonne Gagnac-sur-Garonne 31150 Haute-Garonne Occitanie L'Enharmonie vous invite à un concert de musique classique

Au programme :

Haydn

Symphonie n°42 en ré majeur ;

Concerto n°2 en ré majeur pour violoncelle & orchestre.

Interprété par : Sarah Iancu violoncelle – Serge Krichewsky direction Le dimanche 11 décembre à 16h à l’Espace Garonne. Entrée : 10 – Moins de 16 ans : entrée libre

2022-12-11T16:00:00+01:00

2022-12-11T16:30:00+01:00

