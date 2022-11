La Fête de Noël Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne Gagnac-sur-Garonne Catégories d’évènement: Gagnac-sur-Garonne

Haute-Garonne

La Fête de Noël Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne, 4 décembre 2022, Gagnac-sur-Garonne. La Fête de Noël Dimanche 4 décembre, 16h00 Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne Événement à Gagnac Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne 13 rue de Pessoles 31150 Gagnac-sur-Garonne Gagnac-sur-Garonne 31150 Haute-Garonne Occitanie Le Comité des Fêtes de Gagnac-sur-Garonne

Organise un spectacle de Magie,

avec un goûter offert aux enfants.

En présence du Père Noël et des Lutins maquilleurs,

balade en poneys et structures gonflables…

Ventes de vin chaud, crêpes, châtaignes…

Le dimanche 4 décembre à 16h à l’Espace Garonne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-04T16:00:00+01:00

2022-12-04T16:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Gagnac-sur-Garonne, Haute-Garonne Autres Lieu Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne Adresse 13 rue de Pessoles 31150 Gagnac-sur-Garonne Ville Gagnac-sur-Garonne lieuville Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne Gagnac-sur-Garonne Departement Haute-Garonne

Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne Gagnac-sur-Garonne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gagnac-sur-garonne/

La Fête de Noël Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne 2022-12-04 was last modified: by La Fête de Noël Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne 4 décembre 2022 Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne Gagnac-sur-Garonne Gagnac-sur-Garonne

Gagnac-sur-Garonne Haute-Garonne