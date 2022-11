LOTO au profit de la Coopérative Scolaire Jean de Cruzel Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne Gagnac-sur-Garonne Catégories d’évènement: Gagnac-sur-Garonne

Haute-Garonne

LOTO au profit de la Coopérative Scolaire Jean de Cruzel Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne, 2 décembre 2022, Gagnac-sur-Garonne. LOTO au profit de la Coopérative Scolaire Jean de Cruzel Vendredi 2 décembre, 20h30 Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne Événement à Gagnac Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne 13 rue de Pessoles 31150 Gagnac-sur-Garonne Gagnac-sur-Garonne 31150 Haute-Garonne Occitanie l’Association des Parents d’élèves de L’école élémentaire Jean de Cruzel

Organise un LOTO au profit de la Coopérative Scolaire

Le Vendredi 2 décembre à partir de 19h30 à. l’Espace Garonne. De nombreux lots :

-Escapade, console de jeux, trottinette électrique, enceinte JBL et son casque, électroménagers, jambon…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T20:30:00+01:00

2022-12-03T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Gagnac-sur-Garonne, Haute-Garonne Autres Lieu Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne Adresse 13 rue de Pessoles 31150 Gagnac-sur-Garonne Ville Gagnac-sur-Garonne lieuville Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne Gagnac-sur-Garonne Departement Haute-Garonne

Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne Gagnac-sur-Garonne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gagnac-sur-garonne/

LOTO au profit de la Coopérative Scolaire Jean de Cruzel Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne 2022-12-02 was last modified: by LOTO au profit de la Coopérative Scolaire Jean de Cruzel Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne 2 décembre 2022 Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne Gagnac-sur-Garonne Gagnac-sur-Garonne

Gagnac-sur-Garonne Haute-Garonne