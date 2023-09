Mölkkyoberfest – Tournoi de Mölkky Espace Garonne Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Mölkkyoberfest – Tournoi de Mölkky
Samedi 7 octobre, 08h30 à 20h
Espace Garonne, Bassens

Ouverture à tous les publics sans limite d'âge. Inscription au tarif de 10 euros par équipe.

Mölkkyoberfest – Tournoi de Mölkky de 64 équipes de 2 joueurs, soit 128 joueurs au total.

Animation musicale.

Service de restauration rapide et buvette sur place.

Renseignements : 06 15 50 82 61
Espace Garonne
avenue des Griffons
33530 Bassens

2023-10-07T08:30:00+02:00 – 2023-10-07T20:00:00+02:00

