Forum des associations 2023 Espace Garonne Bassens

Gironde Forum des associations 2023 Espace Garonne Bassens, 9 septembre 2023, Bassens. Forum des associations 2023 Samedi 9 septembre, 15h00 Espace Garonne Entrée libre Une journée d’animations proposées avec la présentation des associations, stands d’informations, des démonstrations, un zoom sur le bénévolat, de la restauration, et le feu d’artifice musical pour clôre la soirée. Animations autour du tissu associatif bassenais : stands, démonstrations, jeux pour enfants, Soirée « moules frites » (sur inscription au 05 57 77 39 81 : adulte 13€, moins de 12 ans 9€, dessert 2€). Concert gratuit : Elix’Sing Possibilité d’inscriptions aux dispositifs : Pass Sport Adultes, Chèque Jeunes Assos et École Multisports. Restauration et buvette sur place. Renseignements : 05 57 77 39 77,

service vie associative et sportive Espace Garonne avenue des Griffons 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T15:00:00+02:00 – 2023-09-09T23:00:00+02:00

2023-09-09T15:00:00+02:00 – 2023-09-09T23:00:00+02:00

