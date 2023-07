Fête Champêtre 2023 : Concours de pétanque Espace Garonne Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Gironde Fête Champêtre 2023 : Concours de pétanque Espace Garonne Bassens, 21 juillet 2023, Bassens. Fête Champêtre 2023 : Concours de pétanque Vendredi 21 juillet, 18h00 Espace Garonne Ouvert à tous. 4€ par joueur. Dans le cadre de la Fête Champêtre, un concours de pétanque sera organisé à l’espace Garonne, le vendredi 21 juillet, à 18h.

Toute la soirée : fête foraine !

Sauf mention contraire, toutes les manifestations sont gratuites et ont lieu à la plaine des sports Séguinaud. Espace Garonne avenue des Griffons 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 80 81 44

