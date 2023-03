Erick MANANA autrement … à Bagneux (92) ESPACE GARLANDE Bagneux Catégories d’Évènement: Bagneux

Hauts-de-Seine

Erick MANANA autrement … à Bagneux (92) ESPACE GARLANDE, 17 mars 2023, Bagneux. Erick MANANA autrement … à Bagneux (92) 17 et 18 mars ESPACE GARLANDE prévente 25€ / sur place 30€ REVY TSY DIA FAHITA FIRY – Autrement …

ERICK MANANA autrement – 1ere partie : Erick Manana reprend les vieilles chansons malgaches (Hira mamy fahizay) accompagné de Passy Rakotomalala (Valiha/percu)

Dina Rakoromanga (Contrebasse)

Hery Andrianasolo (Clavier) – 2eme partie : Erick Manana reprend les vieilles chansons malgaches (Hira mamy fahizay) accompagné par le TRIO SWING BERLIN (venu d’Allemagne) Daniel WELTINGER (Violon)

Francisco BATISTA (Guitare Manouche)

François PERDRIAU (Contrebasse) – 3eme partie : Le répertoire d’Erick Manana sera accompagné par RALAH’ TRIO : jeunes musiciens qui évoluent dans le milieu jazz à Madagascar, venus spécialement pour partager leur talent. Tsanta RANDRIAMIHAJASOA (Clavier)

Ranto n’i Avo RAKOTOMALALA (Basse electrique)

Titan RANDRIAMASINDRAZANA (Batterie) – Un concert annoncé sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net – ESPACE GARLANDE 36 avenue Garlande 92220 Bagneux Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/erickmanana-autrement&multi=u40077&margin=no_margin&color=0A99D1&parent=1&margin=no_margin&color=0A99D1 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T20:30:00+01:00 – 2023-03-17T23:30:00+01:00

2023-03-18T20:30:00+01:00 – 2023-03-18T23:30:00+01:00 MADAGASCAR

Détails Catégories d’Évènement: Bagneux, Hauts-de-Seine Autres Lieu ESPACE GARLANDE Adresse 36 avenue Garlande 92220 Bagneux Ville Bagneux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville ESPACE GARLANDE Bagneux

ESPACE GARLANDE Bagneux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagneux/

Erick MANANA autrement … à Bagneux (92) ESPACE GARLANDE 2023-03-17 was last modified: by Erick MANANA autrement … à Bagneux (92) ESPACE GARLANDE ESPACE GARLANDE 17 mars 2023 Bagneux ESPACE GARLANDE Bagneux

Bagneux Hauts-de-Seine