Le père Noël est une ordure Espace gare Saint-Paul-Trois-Châteaux, 15 septembre 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

Un soir de Noël, à la permanence téléphonique parisienne de l’association SOS Détresse Amitié, des bénévoles sont perturbés par l’arrivée de personnages marginaux et farfelus, qui provoquent des catastrophes en chaîne..

2023-09-15 20:30:00 fin : 2023-09-15 . EUR.

Espace gare Salle fontaine

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



One Christmas Eve, volunteers at the Parisian helpline of the SOS Distresse Amitié association are disturbed by the arrival of eccentric, marginal characters who cause a chain of disasters.

Una Nochebuena, los voluntarios de la línea de ayuda parisina de la asociación benéfica SOS Détresse Amitié se ven perturbados por la llegada de un grupo de personajes excéntricos y marginales que provocan una cadena de catástrofes.

An einem Weihnachtsabend in der Pariser Telefonzentrale der Organisation SOS Détresse Amitié werden die freiwilligen Helfer durch die Ankunft skurriler Randfiguren gestört, die eine Kettenreaktion von Katastrophen auslösen.

